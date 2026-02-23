|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

Meteo: La nuova settimana nella Città di Buenos Aires e dintorni inizia con condizioni meteo sfavorevoli.

Giornata dell’Antartide Argentina: 122 anni di presenza continua nel continente bianco

Follia per l’alfajor gigante a Mar del Plata: ha pesato più di 700 chili e punta al Guinness

Micro RAE: Carlos Carabajal

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

*****

01 - CORAZÓN DE LUZ Y SOMBRA - JORGE FANDERMOLE

02 - CORRIENTES NORTE - RUDY Y NINÍ FLORES

03 - SVP - TANGO 7

04 - CUANDO - JUAN CARLOS BAGLIETTO

05 - EL ARRIERO DIVIDIDOS

06 - DE LA CANILLA - ADRIANA VARELA