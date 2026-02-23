|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
Meteo: La nuova settimana nella Città di Buenos Aires e dintorni inizia con condizioni meteo sfavorevoli.
Giornata dell’Antartide Argentina: 122 anni di presenza continua nel continente bianco
Follia per l’alfajor gigante a Mar del Plata: ha pesato più di 700 chili e punta al Guinness
Micro RAE: Carlos Carabajal
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
*****
01 - CORAZÓN DE LUZ Y SOMBRA - JORGE FANDERMOLE
02 - CORRIENTES NORTE - RUDY Y NINÍ FLORES
03 - SVP - TANGO 7
04 - CUANDO - JUAN CARLOS BAGLIETTO
05 - EL ARRIERO DIVIDIDOS
06 - DE LA CANILLA - ADRIANA VARELA