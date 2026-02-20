|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Conclude la mini-settimana con buone condizioni meteorologiche e temperature gradevoli.
🦟 La Coppa del Mondo visita l’Argentina come parte del suo tour mondiale
🦟 La Città di Buenos Aires avrà un nuovo museo nella barraca più antica del Riachuelo
🎧 Micro RAE: SOLEDAD PASTORUTTI - ITALIANO
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
*****
01 - ALMA EN PENA - AIETA/GARCÍA GIMENEZ
02 - COMO LA CIGARRA - CUARTETO ZUPAY
03 - MACANAS - CLORINDA GATTI
04 - LA ÚLTIMA CURDA - PIAZZOLA - GOYENECHE
05 - CATALINA BAHIA - PEDRO Y PABLO
06 - BUSCAR - MANCHA DE ROLANDO