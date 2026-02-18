|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: La mini-settimana a Buenos Aires e nei dintorni inizia con buone condizioni meteorologiche e temperature gradevoli.

🦟 Si celebra la Giornata Internazionale della Sindrome di Asperger.

🦟 Creano l’Osservatorio dello Spagnolo per l’America Latina e i Caraibi

🎧 Micro RAE: CARLOS CARABAJAL

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - POEMA - ORQUESTA ROMÁNTICA MILONGUERA

03 - MILAGRO EN EL BAR UNIÓN - JAIRO

05 - SOLES - MARILINA ROSS

06 - LA MARCHA QUE LES DEBÍA - INDIO Y LOS FUNDAMENTALISTAS

07 - LA PLAÑIDERA - EL DUO HEREDERO