|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: La mini-settimana a Buenos Aires e nei dintorni inizia con buone condizioni meteorologiche e temperature gradevoli.
🦟 Si celebra la Giornata Internazionale della Sindrome di Asperger.
🦟 Creano l’Osservatorio dello Spagnolo per l’America Latina e i Caraibi
🎧 Micro RAE: CARLOS CARABAJAL
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - POEMA - ORQUESTA ROMÁNTICA MILONGUERA
03 - MILAGRO EN EL BAR UNIÓN - JAIRO
05 - SOLES - MARILINA ROSS
06 - LA MARCHA QUE LES DEBÍA - INDIO Y LOS FUNDAMENTALISTAS
07 - LA PLAÑIDERA - EL DUO HEREDERO