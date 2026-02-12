RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenute di questa puntata

🌤 Meteo: La settimana nella Città di Buenos Aires e dintorni torna a essere interessata da un fronte freddo e si prevede un calo delle temperature.

🦟 L’aeroporto più australe del mondo si trova in Argentina e ha una pista lunga 2.800 metri

🦟 Una sfilata celeste imperdibile illuminerà il cielo argentino

🎧 Micro RAE: ASTOR PIAZZOLA

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - LA CANCIÓN DEL LINYERA - DANIEL MELINGO

02 - BLUES DE ROSARIO - MEMPHIS

03 - PALABRAS PARA JULIA - LILIANA HERRERO

04 - BANDA LATINA - WILLY GONZALEZ TRÍO

05 - BUSCANDO UNA COPLA - NATALIA BARRIONUEVO

06 - AFICHE - ADRIANA VARELA