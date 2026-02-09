|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: La Città di Buenos Aires e l’area metropolitana iniziano una nuova settimana con bel tempo e temperature gradevoli, ma in aumento.
🦟 Jazz Buenos Aires unisce il Teatro San Martín al prestigioso Lincoln Center
🦟 Therians e Furri: cosa c’è dietro i video di “umani-animali” che invadono TikTok
🎧 Micro RAE: JULIO SOSA - ITALIANO
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - BAJO EL SOL DE BOGOTÁ - LEÓN GIECO
02 - LA GLORIA - GOTAN PROJECT
03 - VICTOR HEREDIA - OJOS DE CIELO
04 - CUECA DE LA FRONTERA - FACUNDO RAMIREZ
05 - HACER UN PUENTE - LA FRANELA
06 - HIMNO DE MI CORAZÓN -LOS ABUELOS DE LA NADA