|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: La Città di Buenos Aires e l’area metropolitana si preparano ad affrontare una settimana che proseguirà con temperature elevate e la possibilità di piogge e temporali.
🦟 Il settore suinicolo cresce come alternativa alla carne bovina
🦟 Oltre 12.400 conducenti sanzionati in tutto il Paese nel mese di gennaio
🎧 Micro RAE: NELLY OMAR - ITALIANO
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - FRIAS - RALY BARRIONUEVO
02 - VIAJE DE LA PASTORCITA - MELANIA PEREZ
03 - EL AVENIDO - ACA SECA TRÍO
04 - FULANOS DE NADIE - LOS CABALLEROS DE LA QUEMA
05 - MELODIA DE ARRABAL - DOMINGUEZ
06 - LIBERTANGO - OCTETO DI SALVO
07 - LAMENTO BOLIVIANO - LOS ENANITOS VERDES
08 - SECRETOS - ALEJANDRO LERNER