|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: La Città di Buenos Aires e l’area metropolitana si preparano ad affrontare una settimana che proseguirà con temperature elevate e la possibilità di piogge e temporali.

🦟 Il settore suinicolo cresce come alternativa alla carne bovina

🦟 Oltre 12.400 conducenti sanzionati in tutto il Paese nel mese di gennaio

🎧 Micro RAE: NELLY OMAR - ITALIANO

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

*****

01 - FRIAS - RALY BARRIONUEVO

02 - VIAJE DE LA PASTORCITA - MELANIA PEREZ

03 - EL AVENIDO - ACA SECA TRÍO

04 - FULANOS DE NADIE - LOS CABALLEROS DE LA QUEMA

05 - MELODIA DE ARRABAL - DOMINGUEZ

06 - LIBERTANGO - OCTETO DI SALVO

07 - LAMENTO BOLIVIANO - LOS ENANITOS VERDES

08 - SECRETOS - ALEJANDRO LERNER