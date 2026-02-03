|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Sarà una settimana caratterizzata da temperature molto elevate a Buenos Aires
🦟 3 febbraio 1852: Battaglia di Caseros
🦟 Promuovono un Piano Nazionale di Controllo del Cancro
🎧 Micro RAE: JULIO SOSA - ITALIANO
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - APOLOGÍA TANGUERA - ROSITA QUIROGA
02 - AZABACHE - RAÚL LAVIÉ
03 - AMANECE EN LA RUTA - SUETER
04 - EL ÚLTIMO VERANO - SUPER RATONES
05 - COLONIA DURÁN - MÓNICA ABRAHAM
06 - CUECA DE LA FRONTERA - FACUNDO RAMIREZ