|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Sarà una settimana caratterizzata da temperature molto elevate a Buenos Aires

🦟 3 febbraio 1852: Battaglia di Caseros

🦟 Promuovono un Piano Nazionale di Controllo del Cancro

🎧 Micro RAE: JULIO SOSA - ITALIANO

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - APOLOGÍA TANGUERA - ROSITA QUIROGA

02 - AZABACHE - RAÚL LAVIÉ

03 - AMANECE EN LA RUTA - SUETER

04 - EL ÚLTIMO VERANO - SUPER RATONES

05 - COLONIA DURÁN - MÓNICA ABRAHAM

06 - CUECA DE LA FRONTERA - FACUNDO RAMIREZ