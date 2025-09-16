|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina. Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

Meteo: Allerte per temporali e piogge in quattro province

Nicolás Yacoy da Tel Aviv: "La gente sembra non aver modificato la propria quotidianità"

Produzione RAE: Juán Falú.

Il governo nazionale ha trasferito ATN a quattro province

Coproduzione CRI: La Mia Radio In Miniatura: Radio Capodistria

Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.

Scaletta musicale

01 - ÑAM FRI FRULI FALI FRU - Patricio Rey y sus Redonditos de ricota

02 - TANGO: Esta noche de Luna (Garcia-Gòmez) Carlos Roldàn Orq. Canaro

03 - FOLCLORE: Chaya Para Mi Pueblo (Néstor Centeno)Las Voces Del Valle

04 - No te enamores nunca (Abuelo) Los abuelos de la nada

05 - Maravillosa esta noche (E.Clapton) JAF