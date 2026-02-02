|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

"🌤" /> Meteo: Sarà una settimana caratterizzata da temperature molto elevate a Buenos Aires

"🦟" /> Javier Mascherano ha parlato della possibilità che Lionel Messi giochi il Mondiale 2026

"🦟" /> Santa Cruz: Emergenza incendi e dichiarazione di zona disastrata per i roghi a Los Glaciares

="🎧" /> Micro RAE: HOMERO MANZI

Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

****

01 - PRISIONERO - LUIS CARDEI

02 - PEPERINA - SERÚ GIRÁN

03 - LA CARPA DE DON JAIME - LOS CHALCHALEROS

04 - LA QUE PUEDE, PUEDE - CA7RIEL Y PACO AMOROSO

05 - SIGNOS - SODA STEREO