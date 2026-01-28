|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.
Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: La Città di Buenos Aires e zone circostanti continuano con caldo.
🦟 Tucumán ha vinto il classico del NOA e ha la migliore empanada del mondo
🦟 MarPlaneta continua a febbraio con letteratura, musica e laboratori al Centro di Creazione Chauvin
🎧 Micro RAE: La Boca, Buenos Aires.
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - AL LADO DEL CAMINO (VIVO) - FITO PÁEZ
02 - MARIBEL SE DURMIÓ - SPINETTA JADE
03 - SOBREVIVIENDO - LA BERISO CON VICTOR HEREDIA
04 - SERENATA PARA LA TIERRA DE UNO - MARÍA ELENA WALSH
05 - ACHALAY MI MAMA - FERNANDO DEL VALLE
06 - LA NADITA - FERNANDO MORALES