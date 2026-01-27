|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: La nuova settimana nella Città di Buenos Aires e nelle zone circostanti continua con caldo, ma potrebbero esserci piogge.

🦟 Febbre gialla: cos’è e come si trasmette

🦟 Colapinto è salito sul podio dei test con Alpine

🎧 Micro RAE: Bariloche

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - NOTICIAS PARA VIAJEROS - CÉSAR ISELLA-JULIO CORTÁZAR

02 - LA GLORIA - GOTAN PROJECT

03 - DREAD MAR i - HOJA EN BLANCO

04 - UNA TARDE - CARLOS GARDEL

06 - LA VIAJERITA - FRANCA

07 - TENGO QUE PARAR - MIGUEL MATEOS/ZAS

08 - PERDONAR ES DIVINO - GUSTAVO CERATI