|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: La nuova settimana nella Città di Buenos Aires e nelle zone circostanti continua con caldo, ma potrebbero esserci piogge.
🦟 Febbre gialla: cos’è e come si trasmette
🦟 Colapinto è salito sul podio dei test con Alpine
🎧 Micro RAE: Bariloche
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - NOTICIAS PARA VIAJEROS - CÉSAR ISELLA-JULIO CORTÁZAR
02 - LA GLORIA - GOTAN PROJECT
03 - DREAD MAR i - HOJA EN BLANCO
04 - UNA TARDE - CARLOS GARDEL
06 - LA VIAJERITA - FRANCA
07 - TENGO QUE PARAR - MIGUEL MATEOS/ZAS
08 - PERDONAR ES DIVINO - GUSTAVO CERATI