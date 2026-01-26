|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.
Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Prosegue il bel tempo nella Città di Buenos Aires e nelle zone circostanti nella chiusura della settimana
🦟 Sorprendente apparizione di Charly García al concerto di León Gieco
🦟 Il Boca Juniors ha battuto 1-0 il Deportivo Riestra nel suo debutto nel Torneo Apertura
🎧 Micro RAE: Ushuaia
Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - EL AMANECER - NICOLÁS LEDESMA
02 - EL DESEO - HYBRID TANGO
03 - SIEMPRE EN PUNGA - EL ARRANQUE
04 - LA ULTIMA GRELA - GUILLERMO FERNÁNDEZ
06 - LA PENADORA - DUO COPLANACU
08 - PELUCA TELEFÓNICA - CHARLY GARCÍA/LEÓN GIECO/PEDRO AZNAR