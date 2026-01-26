|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.

Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Prosegue il bel tempo nella Città di Buenos Aires e nelle zone circostanti nella chiusura della settimana

🦟 Sorprendente apparizione di Charly García al concerto di León Gieco

🦟 Il Boca Juniors ha battuto 1-0 il Deportivo Riestra nel suo debutto nel Torneo Apertura

🎧 Micro RAE: Ushuaia

Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - EL AMANECER - NICOLÁS LEDESMA

02 - EL DESEO - HYBRID TANGO

03 - SIEMPRE EN PUNGA - EL ARRANQUE

04 - LA ULTIMA GRELA - GUILLERMO FERNÁNDEZ

06 - LA PENADORA - DUO COPLANACU

08 - PELUCA TELEFÓNICA - CHARLY GARCÍA/LEÓN GIECO/PEDRO AZNAR