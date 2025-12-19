|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.
Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Prosegue il bel tempo nella Città di Buenos Aires e nelle zone circostanti nella chiusura della settimana
🦟 Mar del Plata sarà sede di MarPlaneta 2026, il più grande festival letterario della Costa Atlantica
🦟 Luis Landriscina: Poeta dell’umorismo ed eroe della letteratura orale argentina
🎧 Micro RAE: Argentina celebra Cosquín
🎵 Música argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
A un semejante - Cecilia Rossetto - Daniel Binelli
Adiós para siempre - Angel Dagostino - Angel Vargas
Palabras para Julia (Goytisolo) Liliana Herrero
Zoom (Cerati) Soda Stereo
Tu voz (de y por) Abel Pintos
La tia gorda (de y por) Raly Barrionuevo
Llego tarde (Fito Paez) Fabiana Cantilo