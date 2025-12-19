|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.

Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Prosegue il bel tempo nella Città di Buenos Aires e nelle zone circostanti nella chiusura della settimana

🦟 Mar del Plata sarà sede di MarPlaneta 2026, il più grande festival letterario della Costa Atlantica

🦟 Luis Landriscina: Poeta dell’umorismo ed eroe della letteratura orale argentina

🎧 Micro RAE: Argentina celebra Cosquín

🎵 Música argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

A un semejante - Cecilia Rossetto - Daniel Binelli

Adiós para siempre - Angel Dagostino - Angel Vargas

Palabras para Julia (Goytisolo) Liliana Herrero

Zoom (Cerati) Soda Stereo

Tu voz (de y por) Abel Pintos

La tia gorda (de y por) Raly Barrionuevo

Llego tarde (Fito Paez) Fabiana Cantilo