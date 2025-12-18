|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo:🌤️ Continua il bel tempo nella Città di Buenos Aires e nei dintorni, mentre torna il caldo con un forte aumento delle temperature.
🦟 Dengue: le raccomandazioni del Ministero della Salute per prevenire il contagio
🦟 A tre anni dal Mondiale del Qatar: l’eredità indelebile della Scaloneta
🎧 Micro RAE: Festa nazionale dell'agnello
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
*****
01 - Aunque no quiero - Los Caligaris
02 - Golondrinas (Gardel-Le Pera) Carlos Gardel
03 - Ciudad mágica - Tan Biónica
04 - De Fiesta en Fiesta - Peteco Carabajal
05 - Mañana campestre (Santaolalla) Arco Iris
06 - A media luz (Donato - Lenzi)Alberto Castillo