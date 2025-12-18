|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo:🌤️ Continua il bel tempo nella Città di Buenos Aires e nei dintorni, mentre torna il caldo con un forte aumento delle temperature.

🦟 Dengue: le raccomandazioni del Ministero della Salute per prevenire il contagio

🦟 A tre anni dal Mondiale del Qatar: l’eredità indelebile della Scaloneta

🎧 Micro RAE: Festa nazionale dell'agnello

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

*****

01 - Aunque no quiero - Los Caligaris

02 - Golondrinas (Gardel-Le Pera) Carlos Gardel

03 - Ciudad mágica - Tan Biónica

04 - De Fiesta en Fiesta - Peteco Carabajal

05 - Mañana campestre (Santaolalla) Arco Iris

06 - A media luz (Donato - Lenzi)Alberto Castillo