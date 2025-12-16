|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
"🎙️" Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
"📩" Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
"🌤️" Torna il bel tempo nel corso della settimana nella Città di Buenos Aires e nelle zone circostanti, mentre si mantengono temperature piacevoli.
"🦟" Finalissima: Argentina e Spagna hanno già una data per affrontarsi
"🦟" Joaquín Levinton dei Turf ha parlato è stato dimesso dall'ospedale dopo aver avuto un infarto
"🎧" Micro RAE: SANTIAGO DEL ESTERO
"🎵" Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
Loco un poco - Turf
Gato de cosquín - Minino Garay
Sueño Pampa - En Trío
La voz de Buenos Aires - Eladia Blázquez
El ingeniero - Leopoldo Federico
Ortega y Gasés - Divididos.
FM - Serú Girán
El que queda solo - León Gieco