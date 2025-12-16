|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

"🎙️" Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

"📩" Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

"🌤️" Torna il bel tempo nel corso della settimana nella Città di Buenos Aires e nelle zone circostanti, mentre si mantengono temperature piacevoli.

"🦟" Finalissima: Argentina e Spagna hanno già una data per affrontarsi

"🦟" Joaquín Levinton dei Turf ha parlato è stato dimesso dall'ospedale dopo aver avuto un infarto

"🎧" Micro RAE: SANTIAGO DEL ESTERO

"🎵" Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

Loco un poco - Turf

Gato de cosquín - Minino Garay

Sueño Pampa - En Trío

La voz de Buenos Aires - Eladia Blázquez

El ingeniero - Leopoldo Federico

Ortega y Gasés - Divididos.

FM - Serú Girán

El que queda solo - León Gieco