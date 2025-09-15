|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. 📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo oggi a Buenos Aires: aggiornamento del Servizio Meteorologico Nazionale (SMN).

🦟 Privatizzeranno oltre 9mila chilometri di strade nazionali

🎧 Produzione RAE: Cuchi Leguizamón

🦟 Cambiamenti nella vaccinazione contro la febbre aftosa

🎧 Coproduzione CRI: La vita del drammaturgo. Da Venezia a Buenos Aires

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.

Scaletta musicale