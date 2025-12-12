|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
"🎙️" Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
"📩" Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
"🌤️" il Servizio Meteorologico Nazionale (SMN) ha comunicato che sarà un venerdì con bel tempo a Buenos Aires.
"🦟" Istituita segreteria Affari nucleari dentro il ministero dell'Economia.
"🦟" La provincia di Mendoza autorizza progetto per miniera di rame
"🎧" Micro RAE: MENDOZA - LA PAYUNIA
"🎵" Música argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.
Scaletta musicale
DESTELLOS - ANGEL VARGAS, ORQ D'AGOSTINO
MARAVILLOSA ESTA NOCHE - JAF
CANCIÓN DESESPERADA - NELLY OMAR, ORQ CANARO
EL ANDARIEGO - LAS VOCES DE HOY
HÉROES - FRICCIÓN
ÑAM FRI FRULI FALI FRU - PATRICIO REY