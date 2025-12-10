|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo:🌤️ Il Servizio Meteorologico Nazionale ha fornito le previsioni del tempo per la continuazione di questa settimana, che potrebbe nuovamente registrare piogge.

🦟 L'Academia e il Pincha si giocheranno il titolo in una partita unica.

🦟 Charly García ha già il suo angolo e la sua stazione della metropolitana

🎧 Micro RAE: RAUL CARNOTA

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

OYE MANUELA - TERESA PARODI

RETORNO A VILLA DOLORES - JAIRO

LA MEDIA PENA - MARIO DIAZ

NIDO GAUCHO - ARIEL ARDIT

TODA MI VIDA - FRANCO LUCIANI - TANGO