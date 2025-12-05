|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤️ Il Servizio Meteorologico Nazionale (SMN) ha informato che per venerdì 5 dicembre è prevista una minima di 23° e una massima di 32°, sempre con cielo sereno.Sabato 6 dicembre la temperatura minima sarà di 21° e la massima di 26°, con qualche nuvola.
Infine, domenica 7 dicembre è prevista una minima di 19° e una massima di 23°, con cielo parzialmente nuvoloso.
🎧 Micro RAE: GENERACIÓN DORADA
Produzione CRI “In cammino” tra l’Italia e la Slovenia per raccontare i luoghi dell’Iter Goritiense
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - POEMA - ORQUESTA ROMANTICA MILONGUERA
02 - COPLAS AL AGUA - LUNA MONTI Y JUAN QUINTERO
03 - SEGUIR VIVIENDO SIN TU AMOR - LUIS ALBERTO SPINETTA
04 - MARIPOSA TECHNICOLOR - FITO PÀEZ