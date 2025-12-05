|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤️ Il Servizio Meteorologico Nazionale (SMN) ha informato che per venerdì 5 dicembre è prevista una minima di 23° e una massima di 32°, sempre con cielo sereno.Sabato 6 dicembre la temperatura minima sarà di 21° e la massima di 26°, con qualche nuvola.

Infine, domenica 7 dicembre è prevista una minima di 19° e una massima di 23°, con cielo parzialmente nuvoloso.

🎧 Micro RAE: GENERACIÓN DORADA

Produzione CRI “In cammino” tra l’Italia e la Slovenia per raccontare i luoghi dell’Iter Goritiense

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - POEMA - ORQUESTA ROMANTICA MILONGUERA

02 - COPLAS AL AGUA - LUNA MONTI Y JUAN QUINTERO

03 - SEGUIR VIVIENDO SIN TU AMOR - LUIS ALBERTO SPINETTA

04 - MARIPOSA TECHNICOLOR - FITO PÀEZ