|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala.

Il programma é membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤️ La settimana continua con bel tempo nella Città di Buenos Aires e dintorni, mentre le temperature continuano a salire e si sente il caldo.

🎧 Produzione CRI “In cammino” tra l’Italia e la Slovenia per raccontare i luoghi dell’Iter Goritiense

🎧 Speciale Micro RAE: Ringo Bonavena

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.

Scaletta musicale

01 - Mil Horas - Los Tipitos

02 - La Luz de un fósforo - Horacio Salgán / Edmundo Rivero

04 - El Arriero - Divididos

05 - El Arriero - Atahualpa Yupanqui