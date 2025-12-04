|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala.
Il programma é membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤️ La settimana continua con bel tempo nella Città di Buenos Aires e dintorni, mentre le temperature continuano a salire e si sente il caldo.
🎧 Produzione CRI “In cammino” tra l’Italia e la Slovenia per raccontare i luoghi dell’Iter Goritiense
🎧 Speciale Micro RAE: Ringo Bonavena
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.
Scaletta musicale
01 - Mil Horas - Los Tipitos
02 - La Luz de un fósforo - Horacio Salgán / Edmundo Rivero
04 - El Arriero - Divididos
05 - El Arriero - Atahualpa Yupanqui