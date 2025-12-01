|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤️ La settimana inizia ancora con un clima instabile nella Città di Buenos Aires e dintorni, e si prevedono ulteriori piogge di varia intensità.
🦟 Campionato infuocato: tre piloti si giocano il titolo di Formula 1
🦟 Allerta tubercolosi: segnalati più di 13.000 casi in Argentina
🎧 Micro RAE: NUEVO CANCIONERO
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
CONDUCIENDO UNA LOCOMOTORA - PEDRO AZNAR
TODOS LOS VIENTOS - LA FRANELA
POR TI - SERGIO DENIS
LOS AMANTES - ESTELA RAVAL
AL VERLA PASAR - JORGE VIDAL
LA SOLIS PIZARRO - LA JUNTADA