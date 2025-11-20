|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤️ Il maltempo torna nella Città di Buenos Aires e nelle zone circostanti alla vigilia del fine settimana lungo
🦟 Franco Colapinto si prepara per il GP di Las Vegas
🦟 La provincia di Formosa ha rafforzato le misure di sicurezza a causa del COVID-19
🎧 Micro RAE: Carlos Gardel 2da Etapa
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - NO LLORES POR MI ARGENTINA - SERÚ GIRÁN
02 - CUANDO YA ME EMPIECE A QUEDAR SOLO - MERCEDES SOSA
03 - SIEMPRE EN PUNGA- EL ARRANQUE
04 - CAAGUAZÚ - CARLOS DI FULVIO
06 - JÚRAME - LOS TIPITOS
07 - O QUIZÁS SIMPLEMENTE LE REGALE UNA ROSA - LEONARDO FAVIO