|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.
Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
Meteo oggi a Buenos Aires: aggiornamento del Servizio Meteorologico Nazionale.
Attualità culturale: È morto a 87 anni il fisarmonicista Raúl Barboza.
Produzione RAE: speciale dedicato al Chamamé.
Produzione CRI: Giano Bifronte - Diversità culturale e IA.
Sport: L'Inter Miami di Messi finalista della Leagues Cup.
Musica argentina: una selezione di brani che raccontano l’identità del Paese.
Scaletta musicale
01- Juana de Arco - Ratones Paranoicos
02- A mi Corrientes Porá - Raúl Barboza
03- Zamba para no morir Mercedes Sosa
04- Garua (Int.Sandra Luna) - Swango