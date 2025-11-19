|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

"🎙️" /> Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

"📩" /> Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

"🌤️" /> Il bel tempo è tornato nella Città di Buenos Aires e dintorni all’inizio della settimana e continua a mantenersi, insieme a un aumento delle temperature.

"🦟" /> L’Argentina affronterà la Germania alla ricerca di un posto nelle semifinali della Coppa Davis

"🦟" /> BPCO: una crisi silenziosa che colpisce più di 2 milioni di argentini

"🎧" /> Micro RAE: CARLOS GARDEL - ITALIANO

"🎵" /> Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

FUEYE - ARGENTINO LEDESMA

EL MIEDO - JORGE FANDERMOLE

AYER TE VI - RALY BARRIONUEVO

LAMENTABLEMENTE - LUIS SALINAS

RAROS PEINADOS NUEVOS - CHARLY GARCIA

MIRENLA - CIRO Y LOS PERSAS