|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
"🎙️" /> Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
"📩" /> Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
"🌤️" /> Il bel tempo è tornato nella Città di Buenos Aires e dintorni all’inizio della settimana e continua a mantenersi, insieme a un aumento delle temperature.
"🦟" /> L’Argentina affronterà la Germania alla ricerca di un posto nelle semifinali della Coppa Davis
"🦟" /> BPCO: una crisi silenziosa che colpisce più di 2 milioni di argentini
"🎧" /> Micro RAE: CARLOS GARDEL - ITALIANO
"🎵" /> Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
FUEYE - ARGENTINO LEDESMA
EL MIEDO - JORGE FANDERMOLE
AYER TE VI - RALY BARRIONUEVO
LAMENTABLEMENTE - LUIS SALINAS
RAROS PEINADOS NUEVOS - CHARLY GARCIA
MIRENLA - CIRO Y LOS PERSAS