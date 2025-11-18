|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤️ Il Servizio Meteorologico Nazionale ha informato che oggi dovrebbe mantenersi il bel tempo,
🦟 Così sono rimasti gli incroci degli ottavi di finale del Torneo Clausura 2025
🦟 La UBA tra le prime università di un ranking globale
🎧 Micro RAE: PIAZZOLLA
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
COMO LA CIGARRA - CUARTETO ZUPAY
COPLAS ATADAS CON CHALA - PANCHO CABRAL
CATALINA BAHIA - PEDRO Y PABLO
BUSCAR - MANCHA DE ROLANDO
CANCIONES NUEVAS - SEMILLA
CRISTAL - ANIBAL TROILO