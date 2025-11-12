|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
Dopo una giornata di piogge e temporali, torna il bel tempo nella Città di Buenos Aires e dintorni, accompagnato da un lieve calo delle temperature.
Alpine vuole dare una “migliore macchina” a Colapinto affinché possa mostrare il suo potenziale nel 2026
Premiata una ricercatrice del CONICET per creare un metodo che permette alle piante di resistere alle ondate di calore
Micro RAE: Rosita Quiroga
Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - Bajo el sol de Bogotá - León Gieco
02 - Blues de Rosario - Memphis la Blusera
04 - Brujería - Los Tipitos
06 - Buscando una copla - Natalia Barrionuevo
07 - Clavel del aire - Horacio Salinas
08 - Chaupi Corazón - Luciano Pereyra
