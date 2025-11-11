|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
Torna il clima instabile nella Città di Buenos Aires e nelle zone circostanti, che si preparano a una giornata con piogge intense.
Presentato alle province il nuovo Pannello di Monitoraggio del Calendario Nazionale di Vaccinazione
I Pumas salgono nel ranking e si confermano come teste di serie verso il Mondiale 2027
Micro RAE: hOMERO MANZI
Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - FUEYE - ARGENTINO LEDESMA
02 - FUMANDO ESPERO - IGNACIO CORSINI
03 - EL MIEDO - JORGE FANDERMOLE
05 - AYER TE VI - RALY BARRIONUEVO
07 - CANCIÓN DE BAJO BELGRANO - LUIS ALBERTO SPINETTA
08 - RAROS PEINADO NUEVOS - CHARLY GARCÍA