10/11/2024

10/11/2025

|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo|

 

 

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina. 🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤️ Si mantengono le buone condizioni meteorologiche nella Città di Buenos Aires e nei dintorni, insieme a temperature gradevoli, per l’inizio di una settimana che potrebbe nuovamente registrare piogge.
🦟 Non vaccinarsi espone l’intera popolazione a malattie prevenibili
🦟 L’importanza di donare sangue per salvare vite
🎧 Micro RAE: Enrique Santos Discepolo
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - Barro tal vez - Luis Alberto Spinetta
02 - Otra vez - Coti
03 - Sin Compromiso - Maite
04 - Tinta Roja - Miguel Montero
05 - Yo quiero ver un tren - Luis Alberto Spinetta

 