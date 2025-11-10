|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina. Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
Si mantengono le buone condizioni meteorologiche nella Città di Buenos Aires e nei dintorni, insieme a temperature gradevoli, per l’inizio di una settimana che potrebbe nuovamente registrare piogge.
Non vaccinarsi espone l’intera popolazione a malattie prevenibili
L’importanza di donare sangue per salvare vite
Micro RAE: Enrique Santos Discepolo
Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - Barro tal vez - Luis Alberto Spinetta
02 - Otra vez - Coti
03 - Sin Compromiso - Maite
04 - Tinta Roja - Miguel Montero
05 - Yo quiero ver un tren - Luis Alberto Spinetta