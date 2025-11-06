|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.

Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo:🌤️ Dopo le recenti piogge, la settimana nella Città di Buenos Aires e nei dintorni si prepara al ritorno del clima stabile, accompagnato da un lieve calo delle temperature.

🦟 Radio Nacional nella Notte dei Musei

🦟 Approvata la costruzione di un nuovo porto sul fiume Paraná

🦟 Maradona: il processo sulla morte riprenderà solo a marzo

🎧 Micro RAE: Roberto Goyeneche

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - Mil Horas - Los Tipitos

02 - Media Verónica - Pedro Aznar

03 - Mejor no hablar de ciertas cosas - Sumo

04 - Uno - Roberto Goyeneche

05 - Zamba para no morir - Hamlet Lima Quintana

06 - Canción del derrumbe indio - Mercedes Sosa