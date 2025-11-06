|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.
Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo:🌤️ Dopo le recenti piogge, la settimana nella Città di Buenos Aires e nei dintorni si prepara al ritorno del clima stabile, accompagnato da un lieve calo delle temperature.
🦟 Radio Nacional nella Notte dei Musei
🦟 Approvata la costruzione di un nuovo porto sul fiume Paraná
🦟 Maradona: il processo sulla morte riprenderà solo a marzo
🎧 Micro RAE: Roberto Goyeneche
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - Mil Horas - Los Tipitos
02 - Media Verónica - Pedro Aznar
03 - Mejor no hablar de ciertas cosas - Sumo
04 - Uno - Roberto Goyeneche
05 - Zamba para no morir - Hamlet Lima Quintana
06 - Canción del derrumbe indio - Mercedes Sosa