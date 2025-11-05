|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Dopo le recenti piogge, la settimana nella Città di Buenos Aires e nei dintorni si prepara al ritorno del clima stabile, accompagnato da un lieve calo delle temperature.
🦟 È stata presentata la maglia che la Nazionale argentina indosserà ai Mondiali 2026
🦟 YPF con ENI e XRG, export GNL da 10 miliardi annui dall'Argentina
🦟 Il messicano Gonzalo Celorio vince il Premio Cervantes 2025
🎧 Micro RAE: SERÚ GIRÁN - BICICLETA
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - FUISTE MIA UN VERANO - LEONARDO FAVIO
02 - PRISIONERO - CARLOS GARDEL
03 - CANCIÓN PARA UNA MENTIRA - LOS DEL SUQUÍA
04 - 20 AÑOS DESPUÉS - ASTOR PIAZZOLLA & GERRY MULLIGAN
05 - ANA LA DULCE - ZAS
06 - EPPURE NON T'AMO - ZUCCHERO