|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Dopo le recenti piogge, la settimana nella Città di Buenos Aires e nei dintorni si prepara al ritorno del clima stabile, accompagnato da un lieve calo delle temperature.

🦟 È stata presentata la maglia che la Nazionale argentina indosserà ai Mondiali 2026

🦟 YPF con ENI e XRG, export GNL da 10 miliardi annui dall'Argentina

🦟 Il messicano Gonzalo Celorio vince il Premio Cervantes 2025

🎧 Micro RAE: SERÚ GIRÁN - BICICLETA

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - FUISTE MIA UN VERANO - LEONARDO FAVIO

02 - PRISIONERO - CARLOS GARDEL

03 - CANCIÓN PARA UNA MENTIRA - LOS DEL SUQUÍA

04 - 20 AÑOS DESPUÉS - ASTOR PIAZZOLLA & GERRY MULLIGAN

05 - ANA LA DULCE - ZAS

06 - EPPURE NON T'AMO - ZUCCHERO