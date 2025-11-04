4/11/2025

|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo|

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. 
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo:🌤️ La settimana a Buenos Aires e dintorni si prepara a iniziare con buone condizioni meteorologiche e temperature piacevoli.
🦟 Un gene amico del cuore aiuta a ripararlo dopo un infarto

🦟 L’immatricolazione di automobili ha registrato una crescita del 17%
🦟 Che cos’è l’uncuffing
🎧 Micro RAE: Tango Edmundo Rivero

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - Anoche soñé contigo - Kevin Johanssen
02 - Cheques - Spinetta y los socios del desierto
03 - Chano - La melodia de Dios
04 - Jardín de la república - Luis Salinas

05 - Busco tu piel - Roberto Goyeneche
06 - Corazon de Papel - Floreal Ruiz

08 - El Hornerito - Willy Gonzalez Tupa