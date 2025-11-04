|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. Alla conduzione:, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

Contenuti di questa puntata

Meteo: La settimana a Buenos Aires e dintorni si prepara a iniziare con buone condizioni meteorologiche e temperature piacevoli. Meteo:La settimana a Buenos Aires e dintorni si prepara a iniziare con buone condizioni meteorologiche e temperature piacevoli.

Un gene amico del cuore aiuta a ripararlo dopo un infarto Un gene amico del cuore aiuta a ripararlo dopo un infarto L’immatricolazione di automobili ha registrato una crescita del 17%

Che cos’è l’uncuffing?

Micro RAE: Tango Edmundo Rivero

Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - Anoche soñé contigo - Kevin Johanssen

02 - Cheques - Spinetta y los socios del desierto

03 - Chano - La melodia de Dios

04 - Jardín de la república - Luis Salinas : una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese01 - Anoche soñé contigo - Kevin Johanssen02 - Cheques - Spinetta y los socios del desierto03 - Chano - La melodia de Dios04 - Jardín de la república- Luis Salinas

05 - Busco tu piel - Roberto Goyeneche

06 - Corazon de Papel - Floreal Ruiz

08 - El Hornerito - Willy Gonzalez Tupa