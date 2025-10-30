|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina italofona.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala. Nella cabina di regia: Gloria Sarmiento. Il nostro programma é membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo:🌤️ La settimana continua con tempo instabile nella Città di Buenos Aires e dintorni, con la possibilità di alcune piogge, mentre le temperature iniziano a salire leggermente.
🦟 Lanciata una moneta commemorativa che ricorda giocata di Maradona. Il "Pibe de Oro" oggi compirebbe 65 anni
🦟 Un team di studenti argentini dell’Università di Buenos Aires ha vinto il Mondiale di Ingegneria del Petrolio
🎧 Micro RAE: Astor Piazzolla, il Tango 3.0
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - La Refranera Dúo Orozco Barrientos
02 - A Primera Vista - Pedro Aznar
03 - Como Dos Extraños - Omar Mollo
04 - Oblivion - Lito Vitale
05 - Para Toda La Vida - Marcela Morelo
06 - Oración Del Remanso - Jorge Fandermole