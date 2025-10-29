|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: La settimana continua con tempo instabile con la Città di Buenos Aires una tanto freddina.
🎧 Speciale RAE: Cordoba "Tra l'università più antica e la musica popolare"
🎧 Produzione CRI - L'ultimo miglio dell'Appia Antica
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - Poema - Orquesta Romántuca Milonguera
02 - Coplas al agua - Luna Monti / Juan Quintero
03 - Seguir viviendo sin tu amor - Luis Alberto Spinetta
04 - Mariposa Technicolor - Fito Páez
05 - Teresa Parodi - Celedonia Batista