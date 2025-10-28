|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: La settimana continua con tempo instabile nella Città di Buenos Aires e nei dintorni
🦟 La soia ha raggiunto un nuovo record di macinazione a settembre.
🦟 La nuova distribuzione del potere in Congresso permetterà a La Libertad Avanza di sostenere i veti presidenziali
🎧 Micro RAE: Mercedes Sosa.
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.
Scaletta musicale
01 - GRACIAS A LA VIDA - MERCEDES SOSA
02- EL DIABLO SUELTO - JAIME TORRES CON HERNÁN GAMBOA
03 - FANATICO - LALI ESPÓSITO
04 - PUTITA - BABASONICOS
05 - QUE ME PISEN - SUMO
06 - UN BOLICHE - ROBERTO GOYENECHE - ANIBAL TROILO