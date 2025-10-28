|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: La settimana continua con tempo instabile nella Città di Buenos Aires e nei dintorni

🦟 La soia ha raggiunto un nuovo record di macinazione a settembre.

🦟 La nuova distribuzione del potere in Congresso permetterà a La Libertad Avanza di sostenere i veti presidenziali

🎧 Micro RAE: Mercedes Sosa.

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.

Scaletta musicale

01 - GRACIAS A LA VIDA - MERCEDES SOSA

02- EL DIABLO SUELTO - JAIME TORRES CON HERNÁN GAMBOA

03 - FANATICO - LALI ESPÓSITO

04 - PUTITA - BABASONICOS

05 - QUE ME PISEN - SUMO

06 - UN BOLICHE - ROBERTO GOYENECHE - ANIBAL TROILO