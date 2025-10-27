|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo:La settimana inizia con un clima instabile nella Città di Buenos Aires e nei dintorni: potrebbero già registrarsi alcune piogge, accompagnate da un lieve calo delle temperature.

🦟 Trump si congratula con Milei: “Il popolo argentino ha giustificato la nostra fiducia in lui.

🦟 Oltre 10.000 veicoli per il trasporto delle urne su muli, barche o a cavallo

🎧 Micro RAE: Tango, Julio Sosa

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - DE IDA Y VUELTA - MONTI - QUINTERO

02 - NO SOY UN EXTRAÑO - CHARLY GARCÍA

03 - BUENOS AIRES - COTY

04 - LA CACHILA - LA FURCA

05 - CAFÉ LA HUMEDAD - CACHO CASTAÑA

06 - LA FAMILIA ARGENTINA - VIUDA E HIJAS