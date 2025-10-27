|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo:La settimana inizia con un clima instabile nella Città di Buenos Aires e nei dintorni: potrebbero già registrarsi alcune piogge, accompagnate da un lieve calo delle temperature.
🦟 Trump si congratula con Milei: “Il popolo argentino ha giustificato la nostra fiducia in lui.
🦟 Oltre 10.000 veicoli per il trasporto delle urne su muli, barche o a cavallo
🎧 Micro RAE: Tango, Julio Sosa
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - DE IDA Y VUELTA - MONTI - QUINTERO
02 - NO SOY UN EXTRAÑO - CHARLY GARCÍA
03 - BUENOS AIRES - COTY
04 - LA CACHILA - LA FURCA
05 - CAFÉ LA HUMEDAD - CACHO CASTAÑA
06 - LA FAMILIA ARGENTINA - VIUDA E HIJAS