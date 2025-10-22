|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 La settimana prosegue con temperature in aumento nella Città di Buenos Aires e dintorni, mentre si avvicina il ritorno delle piogge.
@ Giovedì dovrebbe tornare il bel tempo: cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature comprese tra i 18 e i 30 gradi.
Per venerdì potrebbero tornare le precipitazioni, con temporali previsti per l’intera giornata, e temperature comprese tra i 19 e i 23 gradi.
🎵 Los Twist - El Estudiante
🎧 SPECIALE RAE: STUDENTI DELL'ISTITUTO COSAL
Oggi ci hanno fatto visita gli studenti dell'Istituto Cosal. Hanno letto notizie in italiano e hanno presentato canzoni scelte da loro!
L’italiano è una delle materie che studiano nel primo anno del corso di studi "Tecnico Superiore in Locuzione Integrale" o speaker.
Una figura professionale capace di coltivare la voce come strumento fondamentale al servizio della comunicazione, sviluppando le proprie capacità creative e le attitudini al lavoro di squadra, operando con competenza come professionista indipendente e con accesso al mondo delle nuove tecnologie audiovisive.
Studenti e studentesse che ci hanno fatto visita oggi alla RAE: Santiago Maidana, Valentina Martins, Luis Moyano, Matìas Sanchez, Mora Tapia, Agostina Vaudagna e Tiago Amari. Assente per malattia Tomás Kuzma. Docente ospite: Juan Sixto.
🎵 Musica: una selezione di brani scelti dagli studenti
01 - Guitarras Blancas - Los enanitos verdes
02 - La argentinidad al palo - Bersuit Vergarabat
03 - Vivo Per Lei - Andrea Bocelli, interpretata da Valentina Martins 👏👏
04 - Penumbras - Sandro
05 - Tocando fondo - Viudas e hijas de Roque Enroll
06 - Nunca lo olvides - Airbag
07 - Morfeo - Wos