|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

🌤 La settimana prosegue con temperature in aumento nella Città di Buenos Aires e dintorni, mentre si avvicina il ritorno delle piogge.

@ Giovedì dovrebbe tornare il bel tempo: cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature comprese tra i 18 e i 30 gradi.

Per venerdì potrebbero tornare le precipitazioni, con temporali previsti per l’intera giornata, e temperature comprese tra i 19 e i 23 gradi.

🎵 Los Twist - El Estudiante

🎧 SPECIALE RAE: STUDENTI DELL'ISTITUTO COSAL

Oggi ci hanno fatto visita gli studenti dell'Istituto Cosal. Hanno letto notizie in italiano e hanno presentato canzoni scelte da loro!

L’italiano è una delle materie che studiano nel primo anno del corso di studi "Tecnico Superiore in Locuzione Integrale" o speaker.

Una figura professionale capace di coltivare la voce come strumento fondamentale al servizio della comunicazione, sviluppando le proprie capacità creative e le attitudini al lavoro di squadra, operando con competenza come professionista indipendente e con accesso al mondo delle nuove tecnologie audiovisive.

Studenti e studentesse che ci hanno fatto visita oggi alla RAE: Santiago Maidana, Valentina Martins, Luis Moyano, Matìas Sanchez, Mora Tapia, Agostina Vaudagna e Tiago Amari. Assente per malattia Tomás Kuzma. Docente ospite: Juan Sixto.

🎵 Musica: una selezione di brani scelti dagli studenti

01 - Guitarras Blancas - Los enanitos verdes

02 - La argentinidad al palo - Bersuit Vergarabat

03 - Vivo Per Lei - Andrea Bocelli, interpretata da Valentina Martins 👏👏

04 - Penumbras - Sandro

05 - Tocando fondo - Viudas e hijas de Roque Enroll

06 - Nunca lo olvides - Airbag

07 - Morfeo - Wos