|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

Meteo: La settimana continuerà con bel tempo nella Città di Buenos Aires e dintorni, con temperature gradevoli e in aumento.

Il settore dell’Economia della Conoscenza ha raggiunto un record di esportazioni

Giornata Mondiale dell’Osteoporosi: quali sono la prevenzione e i fattori di rischio di questa malattia

Crescono le esportazioni di carne ovina argentina

Micro RAE: TANGO - Carlos Gardel (seconda parte)

Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - Zamba y acuarelas - Raly Barrionuevo/Duo Coplanacu

02 - Puente - Gustavo Cerati

03 - La vida es una moneda - Juan Carlos Baglietto

04 - Brillante sobre el mic - Fito Páez

05 - Ligia Piro - Nada