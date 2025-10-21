|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
Meteo: La settimana continuerà con bel tempo nella Città di Buenos Aires e dintorni, con temperature gradevoli e in aumento.
Il settore dell’Economia della Conoscenza ha raggiunto un record di esportazioni
Giornata Mondiale dell’Osteoporosi: quali sono la prevenzione e i fattori di rischio di questa malattia
Crescono le esportazioni di carne ovina argentina
Micro RAE: TANGO - Carlos Gardel (seconda parte)
Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - Zamba y acuarelas - Raly Barrionuevo/Duo Coplanacu
02 - Puente - Gustavo Cerati
03 - La vida es una moneda - Juan Carlos Baglietto
04 - Brillante sobre el mic - Fito Páez
05 - Ligia Piro - Nada