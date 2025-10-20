|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: L’inizio della settimana sarebbe caratterizzato da **bel tempo** nella **Città di Buenos Aires e dintorni**, con **temperature gradevoli e in aumento**.

🦟 La carne argentina ha brillato in un concorso internazionale

🦟 Le esportazioni minerarie sono tornate a crescere a settembre e hanno generato entrate per 438 milioni di dollari

🦟 Lettere degli ascoltatori

🎧 Micro RAE: TANGO - CARLOS GARDEL 1

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - LA CARAQUEÑA - TUCUTA GORDILLO

02 - LA SIXTO VIOLIN - CARNOTTA MARZIALI

03 - LA TUERTA - LA CONVERSA

04 - LA MURGA DE LOS SONÁMBULOS - GUSTAVO MOZZI

05 - NOSTÁLGICO - OSVALDO PIRO

06 - SELECCIÓN DE OSVALDO FRESEDO - MARIANO MORES