Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità, la cultura e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma per lo più soleggiato
📢 Sandra Lorenzano: le ferite dell’esilio e la possibilità di rinascere dalle proprie perdite
📢 Paulo Dybala sogna di chiudere la carriera alla Roma: «Spero di restare in Italia»
🎧 Micro RAE: SOLEDAD PASTORUTTI
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - LA FLOR AUSENTE - CASIANA TORRES 3.22"
02 - LA FIRMEZA - EMILIANO ZERBINI 2.59"
03 - MILAGRO EN EL BAR UNIÓN - JAIRO 3.56"
04 - LA UVA - LA CHICANA TANGO 2.51"
05 - RÍO MANSO - ANDRÉS CALAMARO 2.37"
06 - MI PERRO DINAMITA - REDONDOS 2.33"
07 - COMO DOS EXTRAÑOS - PEDRO AZNAR 2.53"