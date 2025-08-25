|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.
Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo oggi a Buenos Aires: aggiornamento del Servizio Meteorologico Nazionale (SMN) con previsioni per tutta la settimana.
📰 Attualità culturale: Sandra Mihanovich celebra 400 puntate del programma “Soy Nacional” con un omaggio a María Elena Walsh.
🗞️ Economia: l’attività economica cresce del 6,4% a giugno rispetto all’anno precedente.
📊 Commercio estero: a luglio surplus commerciale di 988 milioni di dollari.
🎧 Produzione RAE: speciale dedicato al tango con la voce inconfondibile di Roberto Goyeneche.
📰 Cronaca: il Club Independiente espelle 25 barrabravas coinvolti negli scontri durante la Copa Sudamericana.
⚽ Sport: il Boca Juniors batte 2-0 il Banfield alla Bombonera, con reti di Merentiel e Cavani.
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano l’identità del Paese.
Scaletta musicale
01- Bailando con tu sombra – Victor Heredia
02- El valle del volcán – Jairo
04- Cola de amor – Arbolito (con León Gieco)
05- A mis viejos – Peteco Carabajal