|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.

Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo oggi a Buenos Aires: aggiornamento del Servizio Meteorologico Nazionale (SMN) con previsioni per tutta la settimana.

📰 Attualità culturale: Sandra Mihanovich celebra 400 puntate del programma “Soy Nacional” con un omaggio a María Elena Walsh.

🗞️ Economia: l’attività economica cresce del 6,4% a giugno rispetto all’anno precedente.

📊 Commercio estero: a luglio surplus commerciale di 988 milioni di dollari.

🎧 Produzione RAE: speciale dedicato al tango con la voce inconfondibile di Roberto Goyeneche.

📰 Cronaca: il Club Independiente espelle 25 barrabravas coinvolti negli scontri durante la Copa Sudamericana.

⚽ Sport: il Boca Juniors batte 2-0 il Banfield alla Bombonera, con reti di Merentiel e Cavani.

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano l’identità del Paese.

Scaletta musicale

01- Bailando con tu sombra – Victor Heredia

02- El valle del volcán – Jairo

04- Cola de amor – Arbolito (con León Gieco)

05- A mis viejos – Peteco Carabajal