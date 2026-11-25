Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità, la cultura e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Cielo sereno e temperatura massima di 26ºC
🦟 Diego Maradona, sei anni senza il suo genio: l’eterno dolore per l’addio a una leggenda senza tempo
🎧 Micro RAE: ARIEL RAMIREZ -
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - PUCHERITO DE GALLINA EDMUNDO RIVERO 2.24"
02 - VIDA MIA - LIDIA BORDA 4.10"
03 - ALELUYA - ESTELARES FT ENRIQUE BUNBURY 4.45"
04 - COMO PÁJAROS EN EL AIRE - PETECO CARABAJAL 4.31"
05 - TE QUIERO IGUAL - ANDRÉS CALAMARO 3.52"