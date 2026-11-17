Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità, la cultura e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com

🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz

🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar

📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Giornata instabile con piogge isolate. Temperature comprese tra i 20 e i 28 gradi.

🦟 Il Fondo Nacional de las Artes ha annunciato i vincitori dei suoi premi 2026

🦟 “El Agonista”: Sebastián Manusovich porta la propria storia al Festival del Cinema di Mar del Plata

🎧 Micro RAE: 01-RAE\ 00-RAE\01 PROGRAMACIÓN\01 LUNES\TANGO\TANGO 09 - JULIO SOSA -

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

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01 - FUEYE - ARGENTINO LEDESMA 2.46"

02 - FUMANDO ESPERO - IGNACIO CORSINI 2.25"

03 - EL MIEDO - JORGE FANDERMOLE 4.03"

04- CANCIÓN DE BAJO BELGRANO - LUIS ALBERTO SPINETTA 3.35"

05 - RAROS PEINADOS NUEVOS - CHARLY GARCÍA 3.33"

06 - MIRENLA - CIRO Y LOS PERSAS 4.13"