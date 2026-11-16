Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità, la cultura e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Cielo parzialmente nuvoloso con temperature comprese tra 20 e 27 gradi
🦟 Le vendite di auto elettriche crescono di oltre il 650% nel 2026
🦟 Eduardo Berti esplora come la musica trasforma la società nel suo nuovo libro
🎧 Micro RAE: Cuchi Leguizamón -
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - Bailando con tu sombra - victor heredia 5.09"
02 - Ayer te vi - Raly Barrionuevo 3.52"
03 - Auténticos decadentes - Cartas sin marcar 3.52"
04 - Ailabiu - El otro yo 2.40"
05 - Andando - Diego Torres 4.38"
06 - Arbolito - Cola de amor 4.34"