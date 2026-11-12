|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità, la cultura e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Cielo parzialmente nuvoloso. Massima di 27 gradi
🦟 Papa Leone XIV è arrivato in Perù, ultima tappa del suo viaggio in Sud America
🦟 In Argentina, la maggior parte dei gatti non riceve le cure preventive necessarie
🎧 Micro RAE: SOLEDAD PASTORUTTI -
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - NO LLORES POR MI ARGENTINA - SERÚ GIRÁN 3.18"
02 - CUANDO YA ME EMPIECE A QUEDAR SOLO - MERCEDES SOSA/CHARLY GARCÍA 3.49"
03 - SIEMPRE EN PUNGA - EL ARRANQUE 4.44"
04 - JUSTO EL 31 - MARIO BUSTOS 2.00"
05 - JURAME - LOS TIPITOS 4.08"