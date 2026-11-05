|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità, la cultura e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Giornata con cielo prevalentemente nuvoloso
🦟 Ritrovato un album inedito di jazz argentino registrato 55 anni fa
🦟 Intervista a Alfredo Ricardo Llana: Presidente del Patronato INCA Argentina
🎧 Micro RAE: SARAHAUIS -
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - Ojos negros - Armando Pontier 2.02"
02 - Doña Ubenza - Mariana Carrizo 3.25"
03 - Aquella murguita de Villa Real - A. del Prado 3.35"
04 - Amor de primavera - Luis Alberto Spinetta 3.08"
05 - Adonde Quiera que voy - Miguel Cantilo 3.33"
06 - Saint Thomas - Gelbard 4.44"