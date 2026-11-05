|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità, la cultura e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Cielo parzialmente nuvoloso. Massima di 27 gradi
🦟 Artiste argentine e tedesche esplorano la forza del vento in una mostra a Buenos Aires
🦟 In Brasile individuate possibili tracce di sangue di dinosauro in un fossile di 115 milioni di anni
🎧 Micro RAE: RAÚL CARNOTA -
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - BARRO TAL VEZ - LUIS ALBERTO SPINETTA 3.45"
02 - OTRA VEZ - COTI 3.31"
04 - SIN COMPROMISO - MAITÉ 2.38"
05 - MALEVAJE - HUGO DEL CARRIL 3.01"
06 - TINTA ROJA - MIGUEL MONTERO 3.10"
07 - ESTA NOCHE ME EMBORRACHO - LA MOSCA 3.43"