|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Il clima instabile è momentaneamente passato, e la settimana nella Città di Buenos Aires e dintorni torna a registrare buone condizioni meteorologiche e un aumento delle temperature.
🦟 Le esportazioni minerarie sono cresciute del 50% in più rispetto alla media degli ultimi 15 anni
🦟 REPARA FEST: Una giornata di apprendimento, incontro e riparazione
🎧 Micro RAE: Rosita Quiroga: l'ispiratrice del tango
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - Nacunana - Silvia Iriondo
02 - Zamba para no morir - Enrique Llopis
03 - Niebla de riachuelo - Mainetti trio
04 - Toda mi vida - Troilo - Fiorentino
05 - Solterona - Las del Abasto
06 - Naipe Marcado - Tita Merello