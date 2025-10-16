|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Il clima instabile è momentaneamente passato, e la settimana nella Città di Buenos Aires e dintorni torna a registrare buone condizioni meteorologiche e un aumento delle temperature.

🦟 Le esportazioni minerarie sono cresciute del 50% in più rispetto alla media degli ultimi 15 anni

🦟 REPARA FEST: Una giornata di apprendimento, incontro e riparazione

🎧 Micro RAE: Rosita Quiroga: l'ispiratrice del tango

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - Nacunana - Silvia Iriondo

02 - Zamba para no morir - Enrique Llopis

03 - Niebla de riachuelo - Mainetti trio

04 - Toda mi vida - Troilo - Fiorentino

05 - Solterona - Las del Abasto

06 - Naipe Marcado - Tita Merello