|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione e produzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: 🌤️ La primavera nella Città di Buenos Aires e nei dintorni continua con temperature in aumento e bel tempo.

🎧 Produzione Speciale RAE: Los Chalchaleros / Los Fronterizos

🎧 Coproduzione Comunità Radiotelevisiva Italofona: "Mimmo e Polignano a Mare: Felice di stare lassù"

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.

Scaletta musicale

01 - Cucarachón de tribunal - Los Abuelos de la Nada

02 - La Noche que te fuiste - Anibal Troilo · Floreal Ruiz

03 - Alma en Pena - Raùl Garello y su Orquesta

04 - Charly García - Vivir sin tu amor (Vivo)