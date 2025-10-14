|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: 🌤️ La primavera nella Città di Buenos Aires e nei dintorni continua con temperature in aumento e bel tempo.

🦟 Hamas ha liberato 20 ostaggi a Gaza, tra cui tre argentini

🦟 Capo Verde parteciperà per la prima volta a una Coppa del Mondo

🎧 Micro RAE: Carlos Carabajal

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.

Scaletta musicale

01 - La noche que te fuiste - Anibal Troilo - Floreal Ruiz

02 - Las cosas que pasan - Piero

03 - Canción de lejos - Chaqueño Palavecino

04 - San Cayetano - La Mississippi

05 - Te vi en un tren - Los Enanitos Verdes