|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Temporali di pioggia e vento sull'AMBA
🦟 L’AFA ha annunciato un omaggio a Lionel Messi in tutte le categorie
🦟 Storia della Giornata dell’Industria
🎧 Micro RAE: CINE NACIONAL - LA HISTORIA OFICIAL
🎧 Micro CRI: L'allora e l'oggi - RAE
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - YO TE PERDONO - CARLOS GARDEL 2.18"
02 - NO ME OLVIDES - ABEL PINTOS 3.54"
03 - CHAYA PARA MI PUEBLO - LAS VOCES DEL VALLE 4.21"
04 - HÉROES - FRICCIÓN 6.19"