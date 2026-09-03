|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com

🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz

🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar

📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Temporali di pioggia e vento sull'AMBA

🦟 L’AFA ha annunciato un omaggio a Lionel Messi in tutte le categorie

🦟 Storia della Giornata dell’Industria

🎧 Micro RAE: CINE NACIONAL - LA HISTORIA OFICIAL

🎧 Micro CRI: L'allora e l'oggi - RAE

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

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01 - YO TE PERDONO - CARLOS GARDEL 2.18"

02 - NO ME OLVIDES - ABEL PINTOS 3.54"

03 - CHAYA PARA MI PUEBLO - LAS VOCES DEL VALLE 4.21"

04 - HÉROES - FRICCIÓN 6.19"